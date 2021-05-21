Общественники посетили одну из колоний Мордовии

Исправительную колонию № 6 УФСИН РФ по Мордовии посетили члены Общественной наблюдательной комиссии республики Александр Сергеенко и Сергей Ямашкин.

В сопровождении заместителя начальника УФСИН РФ по Мордовии Анатолия Гришакина был осуществлен обход территории жилой зоны. Были посещены режимные корпуса для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы, отряд осужденных хозяйственной обслуги учреждения, медицинская часть, столовая.

После проверки условий содержания осужденных был проведен прием по личным вопросам. Жалобы со стороны осужденных не поступали.

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Источник: 13.fsin.su