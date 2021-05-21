В центре Саранска 1 и 8 августа ограничат стоянку транспортных средств

На территории центральной части Саранска 1 и 8 августа будет ограничена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 31 июля до 16:00 1 августа и с 20:00 7 августа до 16:00 8 августа будет исключена стоянка и остановка транспортных средств на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).

Рассматриваемое ограничение вводится для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при проведении медовой ярмарки.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru