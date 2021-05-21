Мордовский госуниверситет завершает прием заявлений от поступающих на очные бюджетные места

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева сегодня, 29 июля, завершает прием заявлений от поступающих на очные бюджетные места.

На следующей неделе в вузах выйдут первые приказы о зачислении. Зачисление в ряды студентов тех, кто поступает в пределах квоты на целевое обучение, лиц с особым правом, а также поступающих без вступительных испытаний, пройдет 6 августа. Приказ о зачислении по общему конкурсу будет издан 17 августа.

Приемная кампания в МГУ им. Н. П. Огарева стартовала 19 июня. В этом году бюджетных мест в вузе стало больше. Всего в 2021 году в университете открывается 2824 бюджетных места.

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Источник: e-mordovia.ru