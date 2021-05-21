В Саранске ДТП унесло жизнь 24-летней девушки

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погибла 24-летняя девушка.

Происшествие произошло вечером 29 июля на 10-м километре дороги, соединяющей Саранск и Кочкурово. По предварительной информации, 40-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Рено-Логан».

От полученных телесных повреждений 24-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте происшествия. Кроме того, были травмированы водитель «Приоры» и ещё один его попутчик 17-летнего возраста, а также 35-летний автомобилист, управлявший иномаркой, и три его пассажира, среди которых 13-летний подросток и две женщины 39- и 42-летнего возраста. Все пострадавшие были госпитализированы.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе в ДТП пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф