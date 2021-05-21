В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 8-летний ребенок

В Зубово-Полянском районе по вине 30-летней женщины произошло ДТП, в результате которого пострадал 8-летний ребенок.

Указанное происшествие произошло ранним утром 29 июля на 458-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 30-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «ЗАЗ-Шанс», по причине превышения скорости не смогла удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части на обочину, а после этого совершило наезд на дорожное ограждение.

Пострадал 8-летний пассажир машины. Ребенок доставлялся в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи мальчик был отпущен домой.

В отношении 30-летней гражданки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф