В Саранске горело зернохранилище

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание зернохранилища.

Ранним утром 29 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. На улице Гайдара загорелось зернохранилище. Пламя повредило поддоны и зерновую продукцию на общей площади, составляющей 5 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии произошел пожар в детском санатории.

Источник: 13.mchs.gov.ru