В Рузаевке был задержан пьяный водитель иномарки

В Рузаевке сотрудниками Госавтоинспекции был задержан водитель иномарки, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 29 июля на улице Луначарского инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району был остановлен автомобиль марки «Фольксваген». За рулем транспортного средства находился 28-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф