В Темниковском районе сгорела водонапорная башня

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил водонапорную башню.

Днём 29 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Митрялы. На окраине указанного населенного пункта загорелась водонапорная башня.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя полностью уничтожило водонапорную башню на площади, составляющей 15 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru