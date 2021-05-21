В Мордовии ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 29 июля провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике остается напряженной.

Число ежедневно выявляемых новых случаев заражения превышает 65 человек, более 1200 пациентов проходят лечение в стационарах, 7 районов по недельной заболеваемости на 100 тыс. населения находятся в так называемой красной зоне.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Также читайте о том, что Артем Здунов обсудил перспективы развития авиамаршрутов в республике.

Источник: e-mordovia.ru