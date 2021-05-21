Артем Здунов оценил темпы вакцинации от коронавируса в Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции оценил темпы вакцинации в республике.

Руководитель Мордовии отметил, что темп вакцинации от коронавируса в целом по республике неплохой, но нужно оценивать ситуацию в разрезе конкретных районов и предприятий.

Также Артем Здунов подчеркнул, что в связи с приближением нового учебного года нужно уделить пристальное внимание вопросам вакцинации учителей и работников образовательных организаций, преподавателей и студентов.

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Источник: e-mordovia.ru