В медицинских учреждениях Мордовии развернуто 1445 коек для заболевших коронавирусом

Исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщила, что за последнюю неделю в стационары поступило 720 человек, заболевших COVID-19.

Галина Лотванова отметила, что большая часть указанных граждан не относится к категории пенсионеров.

В связи с ростом уровня заболеваемости пришлось открыть ещё один инфекционный госпиталь на базе РКБ № 5.

Всего в настоящее время в республике развернуто 1445 коек для пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, в 10 лечебных учреждениях.

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Источник: e-mordovia.ru