В Мордовии проводится специальная обработка объектов социальной значимости

В Мордовии сводным отрядом МЧС России проводится ежедневная санитарная обработка дезинфицирующими средствами объектов социальной значимости, прилегающих территорий, дорог с твердым покрытием и объектов с массовым пребыванием людей.

На этой неделе обработка проходила в Чамзинском и Ичалковском районах.

Работы осуществляются в предназначенной для этого экипировке и с применением специального раствора.

Дезинфекция районов республики - это важная составляющая, которая позволяет минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru