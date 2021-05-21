В Саранске дети посетили пожарно-спасательную часть № 1

В пожарно-спасательной части № 1 Саранска продолжают проходить экскурсии для детей из пришкольных лагерей.

Недавно было организовано очередное мероприятие указанного характера.

Ребята смогли увидеть пожарную технику, предметы одежды пожарных и пожарно-спасательное оборудование.

Дети с большим любопытством рассматривали и слушали всё то, что было представлено и сказано сотрудниками. Также ребятам выдалась замечательная возможность примерить на себя экипировку, посидеть в служебной машине и почувствовать себя настоящим пожарным.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru