Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели семинар по профилактике СПИДа

В целях профилактики негативных явлений в молодежной среде и среди взрослого населения с осужденными, состоящими на учете Чамзинского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии, был проведен семинар, посвященный вопросам, связанным с профилактикой вируса иммунодефицита человека – СПИДа.

Осужденным был показан фильм «Что такое ВИЧ?», по окончании просмотра они задавали вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

Стоит отметить, что ежегодно увеличивается количество осужденных, состоящих на учете инспекции за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также осужденных, имеющих обязанность в виде прохождения курса лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации.

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Источник: 13.fsin.su