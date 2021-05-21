В колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях №№ 10 и 12 УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками ИК-10 на прилегающей к колонии территории был задержан житель Саранска, который пытался перебросить шесть мобильных телефонов.

В отношении горожанина был составлен протокол об административном правонарушении.

В ИК-12 при обходе внутренней запретной зоны сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты два свертка, в которых находились три мобильных телефона. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: 13.fsin.su