В Мордовии 31 июля ожидается гроза

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 31 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в последний день июля на территории республики ожидается гроза.

В случае грозы по возможности не следует выходить из дома, нужно закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Не следует находиться на крыше, а также около токоотвода и заземлителя. Кроме того, во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru