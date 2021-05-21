В Саранске прошли соревнования по пожарному биатлону

В Саранске 29 июля на базе специализированной пожарно-спасательной части прошли ежегодные соревнования между командами огнеборцев.

Участие приняли 12 команд из 7 пожарно-спасательных частей Саранска и 5 команд из районов республики.

Пожарные автомобили прошли на максимально высокой скорости препятствия. Не покидая автомобили, экипажи с расположенного на крыше ствола сбили струей воды мишени. Затем машины были установлены на водоисточник, а члены команд подавали воду по мишеням уже из ручных стволов.

Победителями соревнований стали огнеборцы из пожарно-спасательной части № 3 Саранска.

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Источник: 13.mchs.gov.ru