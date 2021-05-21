В Саранске специалисты провели санитарную обработку

В Саранске была проведена санитарная обработка.
В ночь на 30 июля специалистами радиационной химической и биологической защиты были обработаны дороги с твердым покрытием.
Специалисты проводили санитарную обработку в средствах индивидуальной защиты, которые после выполнения мероприятий подвергаются тщательной обработке.
Работа по дезинфекции общественных мест, дорог и помещений проводится в Мордовии ежедневно, начиная с 20 июля.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru