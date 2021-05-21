Жительницу Мордовии осудили за ложный донос

В Кочкуровском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе.
В апреле нынешнего года 45-летняя жительница села Старые Турдаки указанного района обратилась в полицию с заявлением о нанесении ей побоев и угрозе убийством. При этом гражданка уточнила, что к совершению преступления причастен её знакомый.
Стражи порядка в ходе проведения проверки полученной от женщины информации выяснили, что упомянутые сведения не соответствуют действительности. Гражданка призналась, что решила оклеветать знакомого из-за былых обид.
Решением суда в отношении женщины была избрана мера наказания в виде 10 месяцев лишения свободы условно.
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Источник: 13.мвд.рф