Житель Ромодановского района пойдет под суд за кражу и угрозу убийством

В Ромодановском районе выслушает судебный приговор местный житель, который обвиняется в угрозе убийством и краже.

В ночь на 11 мая нынешнего года 40-летний житель села Пятина похитил велосипед и мешок с зерном из сарая, расположенного на территории подворья, принадлежащего его пожилой односельчанке.

Кроме того, в конце мая текущего года указанный гражданин угрожал убийством своему односельчанину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф