Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного местного жителя.

Некоторое время назад возле медицинского учреждения, расположенного на территории Ленинского района города, стражами порядка был задержан 24-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты наркотики массой 1,22 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении 24-летнего жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф