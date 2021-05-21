Ранее судимый житель Саранска во время ссоры ударил знакомого ножом

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом своего знакомого.

В мае нынешнего года 42-летний житель Саранска, имеющий судимость, распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым в квартире последнего. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений гость ударил владельца жилья ножом в область поясницы, а затем ушел.

Спустя некоторое время в квартиру пришла сожительница пострадавшего, которая вызвала медиков.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф