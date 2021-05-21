Пенсионер из Саранска стал жертвой интернет-мошенника

В Саранске пенсионер лишился денежных средств, пытаясь заработать на торгах.

Некоторое время назад 73-летний житель Саранска нашел сайт, на котором обещается предоставление возможности получить заработок посредством торговли на биржевых площадках. Горожанин связался с администратором данного сайта. Последний, пообещав хороший доход, предложил пенсионеру инвестировать деньги в ценные бумаги. Горожанин принял данное предложение, после чего перечислил на указанный администратором сайта счет денежные средства в сумме 637 тыс. рублей в течение восьми дней. Затем мошенник попросил продолжить перечислять деньги. Пенсионер, заподозрив обман, отверг данную просьбу. Затем администратор сайта перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф