Слесарь из Саранска лишился денег, пытаясь получить кредит

В Саранске местный житель остался без денег при попытке оформить кредит.

Некоторое время назад 30-летний житель Саранска, который работает слесарем на одном из заводов города, решив взять 150 тыс. рублей в кредит, зашел на сайт банка и оформил заявку на получение денежных средств. Затем с горожанином связался неизвестный гражданин, представившийся сотрудником финансовой организации, который сообщил, что выдача кредита была одобрена, но изначально мужчина должен перечислить 31,5 тыс. рублей в качестве оплаты страховки и услуг курьера по доставке документации. Пострадавший перевел деньги на указанный незнакомцем счет, после чего последний перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф