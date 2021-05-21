В Ичалковском районе загорелись жилой дом и хозяйственная постройка

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома и хозяйственной постройки.

Утром 30 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кемля. На улице Привокзальной загорелись жилой дом № 4 и хозяйственная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило жилой дом и хозяйственную постройку на общей площади, составляющей 50 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru