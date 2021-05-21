Мошенники оставили без денег жителя Саранска, решившего купить билеты в театр

В Саранске молодой человек остался без денег при попытке купить билеты в театр.

Некоторое время назад 24-летний житель Саранска зашел на сайт по продаже билетов на культурные мероприятия, который, как оказалось позже, является так называемым двойником реально существующего портала. Молодой человек, указав номер своей банковской карты и код безопасности на её оборотной стороне, перечислил 2,5 тыс. рублей в качестве оплаты билетов. После этого горожанин получил оповещение об отмене операции по перечислению денежных средств. Затем молодой человек связался со службой поддержки, позвонив по телефонному номеру, указанному на сайте. Мошенники сообщили парню, что деньги будут ему возвращены, но только в том случае, если сумма на карте будет равна сумме возврата. Затем горожанину прислали пароль, который он ввел на сайте. В итоге со счета гражданина было списано ещё 5 тыс. рублей. После очередной попытки вернуть деньги пострадавший лишился ещё порядка 10 тыс. рублей, а билеты так и не получил.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят мероприятия, направленные на установление личностей преступников.

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Источник: 13.мвд.рф