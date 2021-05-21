Житель Ковылкино фиктивно прописал в своей квартире нескольких граждан Узбекистана

В Ковылкино местный житель фиктивно прописал в своей квартире нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июне нынешнего года 46-летний житель указанного населенного пункта фиктивно зарегистрировал в принадлежащей ему квартире четырех граждан Узбекистана 1962, 1966, 1973 и 1978 годов рождения.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Ковылкино.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф