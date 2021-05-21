Полицейские разыскивают жителя Саранска, пропавшего без вести несколько лет назад

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается местный житель, который несколько лет назад пропал без вести.

Известно, что Николаев Геннадий Николаевич 1960 года рождения, являющийся жителем Саранска, утром 28 октября 2017 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Мужчина хромает на левую ногу.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого жителя Саранска, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 8 (8342) 29-77- 44, 76-08-80 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф