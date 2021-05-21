Студент из Саранска, решивший приобрести смартфон, стал жертвой неизвестной мошенницы

В Саранске жертвой мошенницы стал студент из Кыргызстана.

Некоторое время назад 21-летний гражданин Кыргызстана, являющийся студентом одного из вузов Саранска, на популярном сайте объявлений обнаружил публикацию о продаже смартфона по низкой цене. Парень связался с девушкой, разместившей данное объявление. Последняя, сообщив, что она находится в Московской области, попросила перечислить оплату. В итоге студент перевел на указанный девушкой номер банковского счета денежные средства в сумме 28 тыс. рублей. Затем мошенница прислала парню код для отслеживания доставки смартфона. После этого оказалось, что данный код является поддельным. Связаться с девушкой студент не смог, поскольку она внесла его в черный список.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

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Источник: 13.мвд.рф