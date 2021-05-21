В Лямбирском районе пожар уничтожил жилой дом, гараж и сарай

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом, гараж и сарай.

Вечером 31 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Смольково. На улице Юдаевка загорелись жилой дом № 9, гараж и сарай. Пламя полностью уничтожило постройки на общей площади, составляющей 108 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru