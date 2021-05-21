В Ромоданово горел сарай

В Ромоданово произошло возгорание сарая.

Вечером 31 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Комсомольской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 11, расположенного по указанному адресу, горит сарай.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru