В Саранске прошла ярмарка мёда

В Саранске 1 августа состоялась ярмарка мёда.

В ярмарке приняли участие 22 пчеловода из разных районов республики.

В Саранск было привезено около 6 тыс. кг мёда, продано 3,2 тыс. кг. Цена трехлитровой банки варьировалась в диапазоне от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Следующая ярмарка пройдет 8 августа у РДК. Мероприятие будет проходить в период с 09:00 до 15:00.

Глава города Пётр Тултаев заявил, что нужно как можно больше мордовских производителей приглашать на ярмарки выходного дня. Также градоначальник подчеркнул, что арендная плата за работу на ярмарках не предусмотрена.

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Источник: adm-saransk.ru