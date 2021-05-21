В Саранске подготовка к новому отопительному сезону ведется в штатном режиме

Сегодня, 2 августа, на оперативном совещании в администрации Саранска обсудили ход подготовки к отопительному сезону.

Главы районных администраций доложили, что подготовка идет в штатном режиме, все вопросы решаются при взаимодействии управляющих компаний, ресурсоснабжающей организации.

В Пролетарском районе четыре управляющие компании в полном объеме завершили подготовку систем отопления в обслуживаемых многоквартирных домах.

Из общего числа домов в Саранске, имеющих центральное отопление, промывка выполнена в 91%, опрессовка – в 67%.

Ведется подготовка крышных котельных. Всего в городе насчитывается 110 домов с крышными котельными, в полном объеме подготовлено – 97 (88,18%).

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Источник: adm-saransk.ru