В Саранске в ДТП пострадал 22-летний водитель иномарки

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 22-летний водитель иномарки.

Происшествие произошло поздним вечером 29 июля на территории Ленинского района Саранска. По предварительной информации, 22-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Мерседес», во время движения по улице Саранской по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Молодой человек был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф