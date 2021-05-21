В Саранске пенсионерка пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 81-летняя пенсионерка пострадала во время поездки в автобусе.

Инцидент произошел утром 30 июля на территории Пролетарского района города. В салоне автобуса марки МАЗ, следовавшего по маршруту № 14, во время движения по улице Веселовского упала 81-летняя пассажирка. Известно, что падение пенсионерки произошло в тот момент, когда 59-летний водитель транспортного средства начал тормозить.

Пострадавшая была осмотрена медиками на месте происшествия. Пенсионерке было рекомендовано лечение по месту жительства.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф