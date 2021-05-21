В Ельниковском районе в результате столкновения иномарок пострадали два человека

В Ельниковском районе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 31 июля на 3-м километре дороги, соединяющей обход Ельников и магистраль, пролегающую между данным населенным пунктом, Ковылкино, Краснослободском и Первомайском. По предварительной информации, 60-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген», во время пересечения перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Мицубиси», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась водителю «Фольксвагена» и 48-летнему пассажиру второй иномарки.

Также читайте о том, что в Саранске в ДТП пострадал 22-летний водитель иномарки.

Источник: гибдд.рф