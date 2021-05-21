В Чамзинском районе горел автомобиль

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Днём 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на 45-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит автомобиль. Марка машины не сообщается. Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru