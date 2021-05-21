В Зубовой Поляне в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

В Зубовой Поляне произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний мотоциклист.

Указанное происшествие произошло вечером 31 июля. На улице Тургенева 15-летний водитель мотоцикла марки ЗИЗ, превысив скорость, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Фольксваген», который стоял на правой обочине.

Медицинская помощь несовершеннолетнему мотоциклисту была оказана на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф