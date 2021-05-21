В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе пострадали водитель и пассажир врезавшегося в дерево автомобиля.

Происшествие произошло вечером 31 июля на 3-м километре дороги, соединяющей Зубову Поляну и Ширингуши. По предварительной информации, 28-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21101, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Телесные повреждения получили автомобилист и его 26-летний пассажир. Парни были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф