В Торбеевском районе пострадали водитель и пассажирка опрокинувшегося автомобиля

В Торбеевском районе из-за опрокидывания автомобиля были травмированы два человека.

ДТП произошло в ночь на 1 августа на 9-м километре дороги, соединяющей Торбеево и Виндрей. По предварительным данным, 40-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Шевроле», превысив скорость, не смог обеспечить полноценный контроль над управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Телесные повреждения получили автомобилист и его 37-летняя попутчица. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф