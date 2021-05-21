В Саранске в ДТП с участием автобуса и легковушки пострадали две женщины

В Саранске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали две женщины.

Происшествие произошло днём 1 августа на территории Октябрьского района города. На улице Т. Бибиной 66-летний гражданин, который управлял легковым автомобилем марки ВАЗ-2106, во время совершения левого поворота не занял соответствующее положение на проезжей части, в результате чего транспортное средство врезалось в автобус марки МАЗ, двигавшийся в попутном направлении.

Пострадали две пассажирки автобуса 83- и 57-летнего возраста. Пострадавшие доставлялись в одну из больниц Саранска, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф