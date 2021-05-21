В Ковылкинском районе пожар уничтожил заброшенный дом и две постройки

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенный дом и две хозяйственные постройки.
В ночь на 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Первомайский. На улице Запрудной загорелись заброшенный дом и две хозяйственные постройки. Пламя полностью уничтожило строения на общей площади, составляющей 176 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru