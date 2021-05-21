В Инсарском районе 61-летний автомобилист сбил 12-летнего велосипедиста

В Инсарском районе несовершеннолетний велосипедист попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло днём 1 августа на территории села Сиалеевская Пятина. На улице Советской 61-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211540, выезжая на главную дорогу, совершил наезд на 12-летнего велосипедиста.

Пострадавший самостоятельно обращался за медицинской помощью в районную больницу.

Автомобилист уехал с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении мужчины был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф