В Дубенском районе загорелась баня

В Дубенском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

В ночь на 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пуркаево. Возле дома № 110, расположенного по адресу – улица Горького, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 21 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru