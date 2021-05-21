В Ромодановском районе загорелся мусор в заброшенной постройке

В Ромодановском районе пожарные ликвидировали возгорание мусора в заброшенной постройке.

Днём 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Совхоз Садвинтрест. В заброшенной постройке, расположенной по адресу – улица Садовая, загорелся мусор.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 2 квадратных метра.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru