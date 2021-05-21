В Саранске завершилась дезинфекция социально значимых объектов

Сводный отряд МЧС РФ уже в течении двух недель проводит дезинфекцию социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей в Мордовии.

Специалисты были привлечены республикой для оказания помощи органам местного самоуправления в проведении мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди населения.

В выходные дни была проведена санитарная обработка в Саранске.

Специалистами была обработана Советская площадь, а также все парки в городе. Особое внимание уделялось детским площадкам, летним эстрадам и местам для отдыха.

На спецтранспорте были обработаны аллеи и дороги с твердым покрытием.

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Источник: 13.mchs.gov.ru