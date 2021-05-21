В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали нескольких пьяных водителей

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали нескольких пьяных автомобилистов.

В ночь на 1 августа в Больших Березниках инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» на улице Ленина остановили автомобиль марки «Лада-Калина» под управлением пьяного 37-летнего мужчины.

Днём 1 августа в Зубовой Поляне стражи порядка на улице Советской остановили автомобиль марки ВАЗ-2114, за рулем которого находился 29-леитний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером 1 августа в Саранске инспекторами ДПС ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Пушкина был остановлен автомобиль марки ГАЗ-33105 под управлением пьяного 30-летнего мужчины.

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Источник: гибдд.рф