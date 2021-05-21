В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадала 57-летняя женщина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 57-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 2 августа на территории населенного пункта Ширингуши. На улице Рабочей 57-летняя гражданка, которая управляла скутером марки «Атлант» без государственных регистрационных знаков, по причине превышения скорости допустила опрокидывание транспортного средства на проезжую часть.

Пострадавшая осматривалась медиками на месте происшествия. Женщина отказалась от госпитализации.

Было установлено, что у 57-летней гражданки нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф