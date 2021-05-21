В Саранске сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

Днём 2 августа на улице Мичурина инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2106. За рулем транспортного средства находился 53-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня на улице Попова инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Нива» под управлением пьяного 36-летнего мужчины.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф