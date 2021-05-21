В Ичалковском районе загорелась баня

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Ранним утром 2 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кемля. Возле дома № 2, расположенного по адресу – Строительный переулок, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 5 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru